Coronavirus: giornate in zona rossa, ecco cosa si può fare dalle visite a parenti e amici alle passeggiate (Di sabato 26 dicembre 2020) No ai pranzi al ristorante o alla colazione al bar, sì all’asporto fino alle 22 e alle consegne a domicilio. Passeggiata solo vicino casa e con la mascherina, sportiva da soli. Per le uscite serve l’autocertificazione. Sì alle visite a parenti e amici, ma solo una volta al giorno e in due Leggi su ilsole24ore (Di sabato 26 dicembre 2020) No ai pranzi al ristorante o alla colazione al bar, sì all’asporto fino22 econsegne a domicilio. Passeggiata solo vicino casa e con la mascherina, sportiva da soli. Per le uscite serve l’autocertificazione. Sì, ma solo una volta al giorno e in due

fisco24_info : Coronavirus: giornate in zona rossa, ecco cosa si può fare dalle visite a parenti e amici alle passeggiate: No ai p… - xsoniadm : @valy_s Per me è vergognoso aver ascoltato i vari sermoni sulla riscoperta dei valori grazie al coronavirus, come s… - misterbiancocom : Emergenza Coronavirus Chiusura del Cimitero Comunale in seguito all'estensione della zona rossa nelle prossime gior… - MPerardi : In #Africa manco sanno cos'è il #coronavirus. In #Cina non c'è più mezza #mascherina da mesi. Ma voi passate le gio… - TV7Benevento : CORONAVIRUS: DE LUCA, 'VACCINAZIONE NON E' LAVORO BANALE, AVREMO GIORNATE IMPEGNATIVE'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giornate Coronavirus: Santo Stefano in zona rossa, ecco cosa si può fare dalle visite a parenti e amici alle ... Il Sole 24 ORE Covid19, 4 milioni di persone nel mondo si sono già vaccinate

L’Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Stati ...

L'Unione europea si vaccina contro il Covid: 4 milioni di persone nel mondo lo hanno già fatto

L’Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia . Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ...

L’Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Stati ...L’Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia . Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ...