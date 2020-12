Coronavirus: Giani, 'In Toscana 402 nuovi casi positivi su 4.920 tamponi molecolari' (Di sabato 26 dicembre 2020) Firenze, 26 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 402 su 4.920 tamponi molecolari e 349 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Firenze, 26 dic. - (Adnkronos) - "Iregistrati nelle ultime 24 ore insono 402 su 4.920e 349 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di

FirenzePost : Toscana, coronavirus: 402 nuovi positivi e 4.920 tamponi, oggi 26 dicembre, lo anticipa Giani - FirenzePost : Coronavirus: Giani soddisfatto della situazione contagi Toscana, ma resta l’alto numero di morti - ilGiunco : Coronavirus – Spostamenti in zona gialla, arancione e rossa: Giani firma una nuova ordinanza… - FirenzePost : Coronavirus, Giani su Facebook: in Toscana 563 positivi nell ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, Giani anticipa i dati: sale il numero dei nuovi positivi in Toscana -