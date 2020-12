Coronavirus | firmata nuova ordinanza | ecco cosa cambia

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 dicembre 2020) "Ho firmato unache regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani annuncia nuove disposizioni.i principali dettagli. "In zona gialla: Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze; Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da ...