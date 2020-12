Coronavirus, Burioni contro Heather Parisi: «Se non fa il vaccino e si ammala si attacca al tram» (Di sabato 26 dicembre 2020) Alle affermazioni di Heather Parisi che avevano aperto un nuovo scenario di polemica sulla campagna vaccinale, ha risposto con un tweet Roberto Burioni. «Più che essere attaccata, se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram», ha scritto sul social il virologo, professore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La showgirl statunitense, naturalizzata italiana, aveva annunciato su Instagram l’intenzione di non vaccinarsi contro il Coronavirus. «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Delle ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Alle affermazioni diche avevano aperto un nuovo scenario di polemica sulla campagna vaccinale, ha risposto con un tweet Roberto. «Più che essereta, se non fa ile sisi. Al», ha scritto sul social il virologo, professore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La showgirl statunitense, naturalizzata italiana, aveva annunciato su Instagram l’intenzione di non vaccinarsiil. «Io e la mia famiglia non faremo ilanti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Delle ...

