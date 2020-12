Coronavirus | appello di Spahn su vaccinazioni | ' serve un grande sforzo nazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Berlino, 26 dic. (Adnkronos/Dpa) - Il ministro della Salute tedesco, Jens, ha lanciato unai concittadini ad unirsi ad "un" per immunizzare più gente possibile contro il Covid-19 in vista dell'avvio della campagna dinel paese. "Vogliamo vaccinare così tanta gente da non lasciare possibilità al virus, in Germania e in Europa", ha dichiarato oggi, sottolineando come ogni nuova vaccinazione implichi meno infezioni e meno morti. "Chi partecipa salva vite. Questo vaccino è la chiave per farci tornare alla nostra vita", ha aggiunto.