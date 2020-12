Coppe europee, la regola dei gol in trasferta va abolita? (Di sabato 26 dicembre 2020) La discussione va avanti da anni, addirittura da decenni, tra chi la considera un retaggio da salvare del calcio romantico e spietato del vecchio millennio e chi la considera superata e fonte di ingiustizie che falsano i risultati in Champions ed Europa League. A marzo prima della pandemia ha aggiunto la propria voce al coro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 26 dicembre 2020) La discussione va avanti da anni, addirittura da decenni, tra chi la considera un retaggio da salvare del calcio romantico e spietato del vecchio millennio e chi la considera superata e fonte di ingiustizie che falsano i risultati in Champions ed Europa League. A marzo prima della pandemia ha aggiunto la propria voce al coro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

infobetting : Coppe europee, la regola dei gol in trasferta va abolita? - umbone80 : @ManuRn9 @ragnar_legend @stevecounz Dato che le coppe europee non le vedete da 10 anni e poi theo non è neanche la… - sportiva_l : Di certo,essendo rimasto solo il campionato, la squadra di #Conte si candida ad essere la principale favorita per… - bbbnzl30 : @EmmeEmm_ Nello Sporting titolare Quaresma, preferito a CR7 che nella partita di andata fece l'esordio nelle coppe europee - Sssince1908 : @interismo1908 @FcInterNewsit Questo se torna all'inter ne butta dentro 3 a partita. Purtroppo senza coppe europee… -