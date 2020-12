Controlli durante le feste | il Viminale | “55mila verifiche nel giorno di Natale 823 multe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Vanno avanti ia campione delle forze dell’ordine per far rispettare le regole da zona rossa in vigorele. Dopo gli accertamenti su 82mila persone eseguiti alla Vigilia, ildisono stati controllati altri 55.486 cittadini in tutta Italia. Lo comunica il ministero dell’Interno in una nota, specificando che lesono scattate per 823 persone, mentre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Gli agenti hanno anche eseguito 8.794su attività ed esercizi commerciali: 9 negozi sono stati chiusi e 31 titolari sono stati sanzionati. A questi numeri si aggiungono quelli della polizia locale, schierata in diverse città: solo a Roma sono stati eseguiti 8milain 48 ore su disposizione del ...