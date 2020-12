Conto corrente e Coronavirus: come difendere il saldo depositato (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono momenti di grande incertezza: l’emergenza Coronavirus impone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul Conto corrente. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione. Conto corrente: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori come testimoniato anche dai dati recentemente diffusi dall’Abi. La liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti percentuali tra gennaio 2019 e gennaio 2020. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia, come molti sanno, le giacenze sul Conto corrente generalmente non solo sono infruttifere cioè non producono ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono momenti di grande incertezza: l’emergenzaimpone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione.: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatoritestimoniato anche dai dati recentemente diffusi dall’Abi. La liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti percentuali tra gennaio 2019 e gennaio 2020. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia,molti sanno, le giacenze sulgeneralmente non solo sono infruttifere cioè non producono ...

