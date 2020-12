Conto alla rovescia per le prime vaccinazioni. Domani il Vaccine day europeo. Al via la distribuzione delle 9.750 dosi arrivate ieri in Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) Al via l’Operazione “Eos” per la distribuzione del vaccino anticovid Pfizer/BioNTech. I mezzi militari stanno contribuendo a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione. L’Arma dei Carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le dosi, stoccate da ieri sera presso la caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma, saranno consegnate questa mattina all’ospedale Spallanzani per essere poi distribuite nelle altre Regioni e consentire al Paese di partecipare, domenica 27 dicembre, al “Vaccine day europeo”. Dall’Ospedale Spallanzani, una parte dei vaccini sarà trasportata a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Al via l’Operazione “Eos” per ladel vaccino anticovid Pfizer/BioNTech. I mezzi militari stanno contribuendo a distribuire le9.750recapitandole a destinazione. L’Arma dei Carabinfornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le, stoccate dasera presso la caserma dei Carabindi Tor di Quinto a Roma, saranno consegnate questa mattina all’ospedale Spnzani per essere poi distribuite nelle altre Regioni e consentire al Paese di partecipare, domenica 27 dicembre, al “day”. Dall’Ospedale Spnzani, una parte dei vaccini sarà trasportata a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un ...

