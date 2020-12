Como | la miascia | dolce della tradizione lariana | arriva a Roma

(Di sabato 26 dicembre 2020), 26 dicembre 2020 - Tornano in tavola le ricettenonna con oltre otto cittadini su dieci (pari all'82 per cento) che in questi giorni stanno acquistando prodotti di origine nazionale per ...

Como, 26 dicembre 2020 - Tornano in tavola le ricette della nonna con oltre otto cittadini su dieci (pari all’82 per cento) che in questi giorni stanno acquistando prodotti di origine nazionale per pr ...qui è arrivata anche tradizionale miascia lariana, in rappresentanza della tradizione lariana e altolombarda. La ricetta della tradizione povera del lago di Como è stata, quindi, svelata ed ha ...