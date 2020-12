Come cambierà il lavoro dopo la pandemia. Logistica, sanità, edilizia green e pubblico impiego. Tra metamorfosi e nuove opportunità (Di sabato 26 dicembre 2020) Il boom degli acquisti online che fa crescere la richiesta di operatori della Logistica. La forte necessità di medici, infermieri e assistenti sanitari per far fronte all’invecchiamento della popolazione. Ma anche le chance che si apriranno nell’edilizia, grazie agli incentivi per le riqualificazioni energetiche di condomini e edifici pubblici. E nel settore pubblico, che dovrà rimpiazzare molti pensionati e gestire i fondi del Next Generation Eu. Davanti al dramma sanitario e sociale della pandemia, che ha scatenato la recessione peggiore da almeno un secolo, parlare di opportunità sembra offensivo. Tanto più se si parla di lavoro, visto che più di 500mila precari e autonomi l’hanno già perso e a fine marzo finirà il blocco dei licenziamenti. Eppure i cambiamenti innescati dal Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Il boom degli acquisti online che fa crescere la richiesta di operatori della. La forte necessità di medici, infermieri e assistenti sanitari per far fronte all’invecchiamento della popolazione. Ma anche le chance che si apriranno nell’, grazie agli incentivi per le riqualificazioni energetiche di condomini e edifici pubblici. E nel settore, che dovrà rimpiazzare molti pensionati e gestire i fondi del Next Generation Eu. Davanti al dramma sanitario e sociale della, che ha scatenato la recessione peggiore da almeno un secolo, parlare disembra offensivo. Tanto più se si parla di, visto che più di 500mila precari e autonomi l’hanno già perso e a fine marzo finirà il blocco dei licenziamenti. Eppure i cambiamenti innescati dal Covid ...

