Coldiretti, indagine con Ixè: 8 italiani su 10 riutilizzano avanzi del Natale per crisi economica legata a Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) Quasi otto italiani si dieci (78%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè divulgata dopo Natale dalla quale si evidenzia che c'è un altro 10% che ha messo tutto in freezer per utilizzarlo nelle prossime settimane. Solo nell'11% delle famiglie non avanza niente mentre l'1% dona in beneficenza "mentre – sottolinea la Coldiretti – nessuno dichiara di buttare i resti del pranzo o del cenone nel bidone", con il Natale 2020 che si classifica come il primo con sprechi azzerati.

