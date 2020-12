Cinema | addio a Lee Wallace | il sindaco di Gotham nel film ' Batman'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Los Angeles, 26 dic. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Lee, noto per aver interpretato il ruolo deldinel" (1989) del regista Tim Burton, è morto a New York dopo una lunga malattia all'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa, che risale al 20 dicembre scorso, è stato dato dalla famiglia, come riferisce "The Hollywood Reporter".è apparso anche in altriimportanti, tra cui "Una squillo per l'ispettore Klute" (1971) di Alan Pakula, "La pietra che scotta" (1972) di Peter Yates, "Soldato Giulia agli ordini" (1980) di Howrd Zieff e "La vedova americana" (1992) di Beeban Kidron. L'interprete deldinell'adattamentotografico delle avventure a ...