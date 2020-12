Cina, prima potenza economica nel 2028. Sorpasso agli Usa 5 anni prima grazie al Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) New York, 26 dicembre 2020 - La Cina diventerà prima potenza economica mondiale nel 2028 , superando gli Stati Uniti con 5 anni di anticipo rispetto al previsto anche grazie al Covid-19. Lo sostiene ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) New York, 26 dicembre 2020 - Ladiventeràmondiale nel, superando gli Stati Uniti con 5di anticipo rispetto al previsto ancheal-19. Lo sostiene ...

