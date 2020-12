Chievo-Cittadella rinviata | Focolaio di Covid-19 nel club granata

(Di sabato 26 dicembre 2020) La gara traVerona ein programma domani pomeriggio è stataa data da destinarci. La Lega ha accolto la richiesta delin virtù dei numerosi casi di-19. Il match traVerona e, valido per la quindicesima giornata di Serie B, non si giocherà domenica 27 dicembre alle 15.00 come originariamente L'articolodi-19 nelproviene da www.meteoweek.com.

SalernoSport24 : Lega B: il Cittadella ha troppi contagi, rinviata la gara col Chievo - ContropiedeA : La Lega di Serie B rinvia una partita causa Covid: allora, si può? - AndreCardi : ?? CHIEVO-CITTADELLA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS #CHICIT #SerieB #SerieBKT… - PISAinVIDEO : 15^ giornata Serie BKT: rinviata a data da destinarsi Chievo-Cittadella - CRAPiemonteVA : Nel turno di Domenica 27 Dicembre di #SeriBkt l'arbitro #Can Matteo Gariglio di #Pinerolo dirigerà Chievo - Cittade… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Cittadella

Corriere dello Sport.it

Il match tra Chievo Verona e Cittadella, valido per la 15a giornata di Serie B, è stato rinviato per il focolaio di Covid-19 granata.Ecco il programma della quindicesima giornata di Serie B 2020/21 e come vederla in TV. Tutti in campo domenica.