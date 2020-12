Chico Forti tornerà in Italia, da vent’anni era detenuto negli Usa per omicidio (Di sabato 26 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - GiulioTerzi : RT @Alb4ChicoForti: @Abrams39983336 @BLGranatoM5S @Emanuela_Corda @SimonaNocerino_ @GiulioTerzi @AlbertoAirola @luigidimaio @riccardo_fra @… - irritatrix : RT @tizianamaiolo: É di @realDonaldTrump e dei suoi collaboratori il merito del ritorno in Italia di Chico Forti. @luigidimaio non c’entra… -