Chi è la ballerina Valentina Vernia, ex fidanzata di Alberto Urso (Di sabato 26 dicembre 2020) Valentina Vernia è una ballerina ex concorrente di Amici 18, protagonista di “Dance Dance Dance” ed “X-Factor”. Valentina, arrivata al serale di Amici, è anche ex fidanzata di Alberto Urso. Valentina Vernia durante l’estate 2019 si è legata sentimentalmente ad Alberto Urso. Lo scoop è stato lanciato dal re del gossip Alfonso Signorini su Chi? I due hanno trascorso le vacanze estive insieme, in Sicilia e Alberto ha anche parlato della sua relazione in uno dei salotti di Canale Cinque, Verissimo. I due si sono conosciuti ad Amici 18, ma ci è voluto un po’ perché la loro diventasse una vera e propria relazione. A febbraio 2020 però arriva la notizia della loro rottura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020)è unaex concorrente di Amici 18, protagonista di “Dance Dance Dance” ed “X-Factor”., arrivata al serale di Amici, è anche exdidurante l’estate 2019 si è legata sentimentalmente ad. Lo scoop è stato lanciato dal re del gossip Alfonso Signorini su Chi? I due hanno trascorso le vacanze estive insieme, in Sicilia eha anche parlato della sua relazione in uno dei salotti di Canale Cinque, Verissimo. I due si sono conosciuti ad Amici 18, ma ci è voluto un po’ perché la loro diventasse una vera e propria relazione. A febbraio 2020 però arriva la notizia della loro rottura ...

