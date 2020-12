Charlene con taglio rock e Alberto di rosso vestito: i reali di Monaco sorridenti a Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) taglio rock per la principessa Charlene e look natalizio per il principe Alberto II di Monaco: così la coppia reale è apparsa su Instagram con i gemellini Jacques e Gabriella e tutta la famiglia monegasca, accanto a un grande albero addobbato per le feste. La principessa Charlene, che negli scorsi giorni aveva molto fatto parlare di sé per il nuovo taglio di capelli mezzo rasato, ha scelto di indossare un ampio maglione dai toni grigi. In uno degli scatti pubblicati, tiene in braccio il suo amato chihuahua. In un’altra foto, il consorte Alberto II di Monaco si improvvisa Babbo Natale sorridente in compagnia dei figli. “Buon Natale a tutti i nostri amici e a tutte le famiglie, vi amiamo”, è la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020)per la principessae look natalizio per il principeII di: così la coppia reale è apparsa su Instagram con i gemellini Jacques e Gabriella e tutta la famiglia monegasca, accanto a un grande albero addobbato per le feste. La principessa, che negli scorsi giorni aveva molto fatto parlare di sé per il nuovodi capelli mezzo rasato, ha scelto di indossare un ampio maglione dai toni grigi. In uno degli scatti pubblicati, tiene in braccio il suo amato chihuahua. In un’altra foto, il consorteII disi improvvisa Babbosorridente in compagnia dei figli. “Buona tutti i nostri amici e a tutte le famiglie, vi amiamo”, è la ...

