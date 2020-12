Champions League, il presidente Uefa Ceferin: “Spero in una finale a porte aperte” (Di domenica 27 dicembre 2020) Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in un’intervista al sito sloveno “24ur” ha parlato dell’ipotesi Superlega: “E’ il sogno che Florentino Perez coltiva da trent’anni, l’idea di chi ha a cuore il calcio di oggi e non di domani. Ma i due principali candidati alla presidenza del Barcellona si sono espressi pubblicamente contro e anche Bayern, Juventus e i club inglesi sono contrari”. Qualcosa nel format dell’attuale Champions League però potrebbe cambiare: “Non stiamo parlando di giocare nel fine settimana perchè vogliamo tutelare il valore dei campionati nazionali. Però vogliamo un sistema un po’ diverso, più interessante, facendo sì comunque che il sogno di giocare la Champions sia così speciale come lo è adesso”. Sempre per quanto riguarda la Champions ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Aleksanderdella, in un’intervista al sito sloveno “24ur” ha parlato dell’ipotesi Superlega: “E’ il sogno che Florentino Perez coltiva da trent’anni, l’idea di chi ha a cuore il calcio di oggi e non di domani. Ma i due principali candidati alla presidenza del Barcellona si sono espressi pubblicamente contro e anche Bayern, Juventus e i club inglesi sono contrari”. Qualcosa nel format dell’attualeperò potrebbe cambiare: “Non stiamo parlando di giocare nel fine settimana perchè vogliamo tutelare il valore dei campionati nazionali. Però vogliamo un sistema un po’ diverso, più interessante, facendo sì comunque che il sogno di giocare lasia così speciale come lo è adesso”. Sempre per quanto riguarda la...

