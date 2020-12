Cecilia Capriotti svela dettagli intimi della sua vita di coppia al GF Vip | ma esagera | “Adesso mi cacciano”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 26 dicembre 2020)è da poco entrata nella casa del GF Vip ed ha già portato una ventata di allegria e novità tra i concorrenti. Tutti sono rimasti colpiti dal suo modo di fare e dal suo essere sempre così in ordine ed eccentrica. Stefania e Tommaso, ad esempio, sono rimasti colpiti dai suoi pigiami sensuali, sta di fatto che non hanno potuto fare a meno di chiedere alla coinquilina se fosse solita vestirsi così anche a casa. La donna, allora, ha approfittato per fare delle confessioni parecchio intime. Le confessioni intime diDurante una chiacchierata con Stefania e Tommaso,ha fatto confessioni piccanti dinanzi le telecamere del GF Vip. L’ex conduttrice Rai le ha domandato se fosse così solita indossare dei pigiami alquanto succinti anche a casa. ...