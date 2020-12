"C'è chi ha creduto a questi qua". Ma quale "mano tesa", cannonata di Forza Italia contro il governo | Guarda (Di sabato 26 dicembre 2020) No, Forza Italia non ha alcuna intenzione di tendere la mano al governo Conte. O almeno così pare, stando a quanto twittato dall'account ufficiale del partito di buon mattino, a Santo Stefano, oggi sabato 26 dicembre. Nessun inciucio firmato Silvio Berlusconi: il messaggio è chiaro. E dunque eccolo, il messaggio, rilanciato sui social. Una foto di Babbo Natale e la scritta: "Non prendere in giro chi crede in Babbo Natale". Dunque viene spigato perché non deve essere preso in giro: sotto, la foto di Renzi, Di Maio, Zingaretti e Conte, i quattro volti principali del governo giallorosso. Volti accompagnati dalla scritta: "C'è gente che ha creduto a questi qua". Il messaggio è arrivato, forte e chiaro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) No,non ha alcuna intenzione di tendere laalConte. O almeno così pare, stando a quanto twittato dall'account ufficiale del partito di buon mattino, a Santo Stefano, oggi sabato 26 dicembre. Nessun inciucio firmato Silvio Berlusconi: il messaggio è chiaro. E dunque eccolo, il messaggio, rilanciato sui social. Una foto di Babbo Natale e la scritta: "Non prendere in giro chi crede in Babbo Natale". Dunque viene spigato perché non deve essere preso in giro: sotto, la foto di Renzi, Di Maio, Zingaretti e Conte, i quattro volti principali delgiallorosso. Volti accompagnati dalla scritta: "C'è gente che haqua". Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.

