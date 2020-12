Cavani show, Leicester-United termina 2-2. L'Arsenal risorge: tris al Chelsea (Di sabato 26 dicembre 2020) Leicester (Premier League) - La sfida d'alta quota nel Boxing Day tra il Leicester secondo ed il Manchester United terzo battezza la quindicesima giornata di Premier League . È un match spettacolare ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 dicembre 2020)(Premier League) - La sfida d'alta quota nel Boxing Day tra ilsecondo ed il Manchesterterzo battezza la quindicesima giornata di Premier League . È un match spettacolare ...

LEICESTER (Premier League) – Termina 2-2 il match d’alta quota tra Leicester e Manchester United nel Boxing Day di Premier League, valido per la 15ª giornata. È una partita spettacolare quello che va ...

Il portoghese ex Udinese e Samp serve a Rashford l'assist dell'1-0 (23'), poi si mette in proprio, favorito da una gran giocata dell'uruguaiano, in campo da soli quattro minuti (79'). Per le Foxes a ...

