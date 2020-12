Caterina Balivo | rivela la ricetta perfetta per le feste | è una deliziosa – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 26 dicembre 2020) La conduttriceoffre un delizioso consiglio per gli amanti della cucina e della buona forchetta: ecco laad hoc. Lenatalizie di quest’anno pare che siano una continua scoperta in ambito culinario per la conduttrice televisiva ed ex modella. La paladina dei programmi Rai Vieni da Me e Detto L'articolo proviene da YesLife.it.