Cassano a Vieri: «Hakimi miglior terzino al mondo? Non dire ca**ate» (Di sabato 26 dicembre 2020) . Siparietto tra i due in diretta Twitch sulla Bobo TV Siparietto tra Christian Vieri ed Antonio Cassano in diretta Twitch sulla Bobo TV. Oggetto del contendere Achraf Hakimi, terzino destro dell’Inter di Conte. A Vieri che insinuava che Hakimi fosse il migliore al mondo nel suo ruolo, Cassano ha replicato: «Ma non dire cazzate, che cosa stai dicendo? Alexander Arnold è fuori dalla norma. E butti via Carvajal, poi c’è anche Cancelo… Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) . Siparietto tra i due intta Twitch sulla Bobo TV Siparietto tra Christianed Antoniointta Twitch sulla Bobo TV. Oggetto del contendere Achrafdestro dell’Inter di Conte. Ache insinuava chefosse ile alnel suo ruolo,ha replicato: «Ma noncazzate, che cosa stai dicendo? Alexander Arnold è fuori dalla norma. E butti via Carvajal, poi c’è anche Cancelo… Leggi su Calcionews24.com

Cassano fa infuriare tifosi Inter, polemica sul web

Ma siamo sicuri che Antonio Cassano sia ancora un interista sfegatato? La squadra del cuore di FantAntonio è sempre stata quella nerazzurra e da quand’era piccolo, non da quando ci ha giocato ma a giu ...

