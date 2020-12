Caso Juventus-Napoli, il ds del Parma Carli: “No alle scorciatoie, noi a Udine siamo andati. Se lo rifarei? Non rinnego le mie idee” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Caso Juventus–Napoli, ribaltato dalla sentenza del Coni, continua a far discutere.E il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, ha parlato della vicenda, legandola alla partita dei ducali a Udine (all'epoca la squadra emiliana aveva 7 giocatori positivi al Covid-19, ndr), giocatasi in condizioni simili a quelle che portarono l'Asl a sospendere la trasferta azzurra a Torino.VIDEO Juventus-Napoli, si cerca la data per il recupero: Gattuso commenta così la decisione del ConiQueste le dichiarazioni del dirigente emiliano."Col senno di poi, andrei comunque ad Udine? Tutta la vita. A me le scorciatoie non sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Il, ribaltato dalla sentenza del Coni, continua a far discutere.E il direttore sportivo del, Marcello, ha parlato della vicenda, legandola alla partita dei ducali a(all'epoca la squadra emiliana aveva 7 giocatori positivi al Covid-19, ndr), giocatasi in condizioni simili a quelle che portarono l'Asl a sospendere la trasferta azzurra a Torino.VIDEO, si cerca la data per il recupero: Gattuso commenta così la decisione del ConiQueste le dichiarazioni del dirigente emiliano."Col senno di poi, andrei comunque ad? Tutta la vita. A me lenon sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche ...

