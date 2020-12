Caserta – Lite in famiglia padre spara al figlio: denunciato (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 39enne è ricoverato in ospedale. Polizia sequestra l’arma utilizzata dal genitore padre spara al figlio la sera di Natale. E’ successo a Caserta, in via Ruggiero, all’interno di una delle case popolari del rione Cappiello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, O.P., di 62 anni, al termine di una Lite per motivi Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 39enne è ricoverato in ospedale. Polizia sequestra l’arma utilizzata dal genitorealla sera di Natale. E’ successo a, in via Ruggiero, all’interno di una delle case popolari del rione Cappiello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, O.P., di 62 anni, al termine di unaper motivi

yoygiada : RT @nicolettagrima2: - nicolettagrima2 : - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Caserta, spara e ferisce il figlio dopo lite per soldi a Natale #caserta - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Caserta, spara e ferisce il figlio dopo lite per soldi a Natale #caserta - MediasetTgcom24 : Caserta, spara e ferisce il figlio dopo lite per soldi a Natale #caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Lite Caserta, lite a Natale: spara al figlio per una questione di soldi triestecafe.it Caserta – Lite in famiglia padre spara al figlio: denunciato

E’ successo a Caserta, in via Ruggiero, all’interno di una delle case popolari del rione Cappiello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, O.P., di 62 anni, al termine di una ...

Caserta, spara al figlio dopo una lite per soldi nella notte di Natale

Una lite per futili motivi, la sera di Natale, si è conclusa con il ferimento con un colpo di pistola da parte del padre nei confronti del figlio. È accaduto in un quartiere popolare di via Ruggiero a ...

E’ successo a Caserta, in via Ruggiero, all’interno di una delle case popolari del rione Cappiello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, O.P., di 62 anni, al termine di una ...Una lite per futili motivi, la sera di Natale, si è conclusa con il ferimento con un colpo di pistola da parte del padre nei confronti del figlio. È accaduto in un quartiere popolare di via Ruggiero a ...