Carey Mulligan si trasforma in Lady vendetta | «Mi trovate irritante? Ben venga»

(Di sabato 26 dicembre 2020) Cassie, ex studentessa di medicina, vive con i genitori, lavora in una caffetteria e ha una doppia vita: durante i weekend, dopo aver lustrato il bancone del bar, si sveste e si stra-trucca da appariscente sex predator. Nei night club finge poi di essere brilla perché gli uomini, ignari, azzardino mosse pesanti e lascive. Lei, allora, reagisce repentina e spietata. Fa tutto questo – sapremo poi – per vendicare la sua amica del cuore, Nina, morta in seguito all’assalto di una gang di balordi che, dopo averla inebriata con l’alcool, l’aveva stuprata a turno.guarda le foto ...