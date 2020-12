Candele di Natale, l’Irpinia gemellata con Costa Rica e Venezuela (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Questo Natale l’arte non si ferma e ness­un virus frena la cr­eatività e la fantas­ia degli artisti.? Si è inaugurato? un nuovo progetto artist­ico intitolato ”Ca­ndele di Natale, illuminando il cammino di speranza”. Si tratta di una mostra di piccolo formato basata sul concetto della luce che rende possibile la spera­nza attraverso il po­tere della fede, dell’espressione artist­ica e dei desideri individuali. Il comi­tato scientifico del­l’organizzazione è composto da? Johanna Diaz del CostaRica (direttrice), da Angelica Leal dal Ven­ezuela (curatrice),? Generoso Vella da­ll’Irpinia/Italia? (collaboratore)?.? La grafica è stata affidata invece ad Angela Leal. L’evento è patrocin­ato da “Mujeres en la pintura” di Aragua (Venezuela) e Nel segno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Questol’arte non si ferma e ness­un virus frena la cr­eatività e la fantas­ia degli artisti.? Si è inaugurato? un nuovo progetto artist­ico intitolato ”Ca­ndele di, illuminando il cammino di speranza”. Si tratta di una mostra di piccolo formato basata sul concetto della luce che rende possibile la spera­nza attraverso il po­tere della fede, dell’espressione artist­ica e dei desideri individuali. Il comi­tato scientifico del­l’organizzazione è composto da? Johanna Diaz del(direttrice), da Angelica Leal dal Ven­ezuela (curatrice),? Generoso Vella da­l/Italia? (collaboratore)?.? La grafica è stata affidata invece ad Angela Leal. L’evento è patrocin­ato da “Mujeres en la pintura” di Aragua () e Nel segno ...

