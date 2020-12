Campania, va in ospedale per il parto poi abbandona il piccolo nel giorno di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Un episodio triste che è accaduto in Campania, nell’avellinese. Una donna si è recata in ospedale per partorire poi non ha voluto riconoscere il piccolo lasciando nel reparto di di ostetricia e ginecologia al Frangipane di Ariano Irpino. I fatti sono accaduti durante la notte di Natale. Lasciato solo in ospedale La triste notizia ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Un episodio triste che è accaduto in, nell’avellinese. Una donna si è recata inperrire poi non ha voluto riconoscere illasciando nel redi di ostetricia e ginecologia al Frangipane di Ariano Irpino. I fatti sono accaduti durante la notte di. Lasciato solo inLa triste notizia ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

