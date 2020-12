Camilla Luddington sull’eventuale ritorno di Alex in Grey’s Anatomy | “Un altro ex marito per Jo?”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo l’addio adin, il personaggio di Jo ha dovuto affrontare l’ennesima batosta dopo una depressione profonda: già provata dal suo passato di homeless, dal matrimonio con unviolento e dalla scoperta di essere nata da uno stupro, la Wilson è stata abbandonata dal suo uomo, che ha scoperto di avere dei figli con la sua prima moglie. L’uscita di scena diinè avvenuta senza un confronto, per via epistolare, a causa del repentino addio di Justin Chambers al cast. Ma ora per, interprete di Jo Wilson, il suo personaggio merita di voltare pagina senza guardare più al passato. In una recente intervista a Good Housekeeping, l’attrice inglese ormai californiana d’adozione ...