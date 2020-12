Calciomercato Milan: colpo da sogno per i rossoneri, ma attenti al Liverpool (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Milan cerca rinforzi per continuare a sognare: i rossoneri sono vicini ad un colpo importante, ma il Liverpool si è intromesso. Da gennaio 2020 il Milan non sbaglia un colpo sul mercato e a livello dirigenziale. I rossoneri, dopo l’avvio deludente della scorsa stagione con Gianpaolo, hanno scelto di affidare a Pioli la squadra, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilcerca rinforzi per continuare a sognare: isono vicini ad unimportante, ma ilsi è intromesso. Da gennaio 2020 ilnon sbaglia unsul mercato e a livello dirigenziale. I, dopo l’avvio deludente della scorsa stagione con Gianpaolo, hanno scelto di affidare a Pioli la squadra, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cmdotcom : #Milan, non solo #Maldini, #Ibrahimovic e #Pioli: il grande 2020 è nel segno del dimenticato #Boban [@Ruiu19]… - sportli26181512 : Ex Roma e Milan, Bojan pronto a tornare in Europa: Avventura in MLS finita per Bojan Krkic. L'ex attaccante,...… - ChriLiotta396A : RT @Cobretti_80: Quando iniziate a lamentarvi per il calciomercato??? Mi ricordo quell’anno che a Natale ci fu il dilanio perché il Milan pr… - Tini97Milan1899 : RT @la_rossonera: ?? #LMR ??? I rinnovi con il #Milan di #Chalanoglu e #Donnarumma sono davvero vicini. #Calciomercato #SempreMilan @Ribalta… - zazoomblog : Calciomercato Milan – Maldini su due talenti della Ligue 1 News - #Calciomercato #Milan #Maldini -