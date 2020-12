Calciomercato Milan, c’è l’offerta dei rossoneri per Simakan (Di sabato 26 dicembre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero avanzato una nuova offerta formale allo Strasburgo per Simakan Il Milan lavora per l’acquisto di un difensore centrale nella sessione di Calciomercato invernale, la conferma sul primo nome nella lista di Maldini e Massara arriva dalla Francia dove l’Equipe parla di nuova offerta formale da parte dei rossoneri per Simakan. 15 milioni di euro per il club francese che però già in estate ne aveva rifiutati 17 per il proprio centrale difensivo. L’alternativa in Casa Milan è rappresentata da Ozan Kabak dello Schalke. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020): iavrebbero avanzato una nuova offerta formale allo Strasburgo perIllavora per l’acquisto di un difensore centrale nella sessione diinvernale, la conferma sul primo nome nella lista di Maldini e Massara arriva dalla Francia dove l’Equipe parla di nuova offerta formale da parte deiper. 15 milioni di euro per il club francese che però già in estate ne aveva rifiutati 17 per il proprio centrale difensivo. L’alternativa in Casaè rappresentata da Ozan Kabak dello Schalke. Leggi su Calcionews24.com

