Calciomercato, l’Atalanta ha individuato il dopo-Gomez: la trattativa per Boga è però in salita (Di sabato 26 dicembre 2020) l’Atalanta deve fare i conti con il caso Papu Gomez ed avrebbe individuato in Boga un possibile sostituto. L’argentino è ormai fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato dalla pesantissima lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini. I rapporti hanno raggiunto i minimi storici, l’argentino ha giocato sempre di meno fino alle esclusioni delle ultime due partite. Gomez è finito sul mercato, sono state avviate alcune trattative con club italiani ed, a sorpresa, anche il Siviglia si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore. l’Atalanta su Boga Boga (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)l’Atalanta avrebbe individuato un possibile sostituto del Papu Gomez: si tratta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 dicembre 2020)deve fare i conti con il caso Papued avrebbeinun possibile sostituto. L’argentino è ormai fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato dalla pesantissima lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini. I rapporti hanno raggiunto i minimi storici, l’argentino ha giocato sempre di meno fino alle esclusioni delle ultime due partite.è finito sul mercato, sono state avviate alcune trattative con club italiani ed, a sorpresa, anche il Siviglia si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore.su(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)avrebbeun possibile sostituto del Papu: si tratta di ...

DiMarzio : Il primo affare del #calciomercato 2021 lo mette a segno l’@Atalanta_BC: tutto confermato, arriva @Joakim_maehle da… - Fantacalcio : Atalanta, niente sconti per Gomez: intanto individuata l'alternativa - passione_inter : Di Marzio: 'L'Atalanta non vuole regalare Gomez. Si riapre la pista estera, difficile ricucire lo strappo' -… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Papu Gomez, la comunicazione dell'Atalanta all'agente: 'Per il nuovo club...' ? - SOSFanta : ?? Papu Gomez, la comunicazione dell'Atalanta all'agente: 'Per il nuovo club...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’Atalanta Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport