Calciomercato Inter, parla l'agente di Lautaro Martinez: "Futuro? Ecco come stanno le cose. Il Barcellona…" (Di sabato 26 dicembre 2020) Beto Yaqué ha chiarito sul Futuro di Lautaro Martinez.L'agente dell'attaccante argentino dell'Inter è Intervenuto ai microfoni di Olè, analizzando senza troppi filtri la situazione di Calciomercato legata al classe '97. Il Barcellona - nel corso dell'ultima sessione di Calciomercato - aveva provato a strapparlo alla società del patron Zhang, offrendo al giocatore una cifra economica piuttosto elevata che, tuttavia, non lo ha convinto fino in fondo a lasciare Milano e la Serie A. L'agente del sudamericano, infatti, mette sul tavolo anche quelle che sono le nuove condizioni per un possibile trasferimento di Lautaro Martinez: "Oggi sta bene dov'è. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, ...

