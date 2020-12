Burioni: "Parisi attaccata sul 'no' al vaccino? Se non lo fa si attacca. Al tram" (Di sabato 26 dicembre 2020) Heather Parisi ha dichiarato che non farà il vaccino e che per questo si prepara a subire attacchi. A commentare le affermazioni della showgirl giunge il virologo Roberto Burioni, twittando: “Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram”, ha scritto lo scienziato via social. ?Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo?, aveva scritto nelle scorse Heather Parisi, che vive da tempo ad Hong Kong. ?Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Heatherha dichiarato che non farà ile che per questo si prepara a subire attacchi. A commentare le affermazioni della showgirl giunge il virologo Roberto, twittando: “Più che esserese non fa ile si ammala si. Al”, ha scritto lo scienziato via social. ?Io e la mia famiglia non faremo ilperché è fuor di dubbio che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo?, aveva scritto nelle scorse Heather, che vive da tempo ad Hong Kong. ?Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, ...

