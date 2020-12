Burdisso | «Pallotta mi contattò per diventare il nuovo d s della Roma»

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nicolasha parlatoproposta fattagli dallaperildirettore sportivo Appese le scarpette al chiodo, Nicolasha subito indossata la giacca da dirigente e per tutto il 2019 ha vestito i panni del direttore sportivo del Boca Juniors. Parlando ai microfoni di TMW, l’argentino ha svelato anche un retroscena su una proposta fattagli dallaproprio per il ruolo di d.s.. «È vero, fui contattato daprimacessione del club perildirettore sportivo. Ho avuto diversi colloqui, ma poi alla fine nulla di concreto e io non andai oltre. Anche perché c’era ancora un direttore sportivo che conosco bene e rispetto, ovvero Petrachi». Leggi ...

ilRomanistaweb : ???#Burdisso: 'Ci furono diversi colloqui, poi nulla di fatto. #Nandez può fare comodo alla #Roma' - siamo_la_Roma : ?? #Burdisso non dimentica la #Roma ? '#Pallotta mi aveva offerto il ruolo da ds' ?? Poi il consiglio di mercato ai… - romanewseu : #Burdisso: “In estate #Pallotta mi ha offerto il ruolo di ds. Alla Roma mi piacerebbe vincere lo scudetto” #ASRoma… - forzaroma : #Burdisso: “Mi piacerebbe vincere con la Roma. #Pallotta mi contattò per il ruolo di ds” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Burdisso Pallotta

Appese le scarpette al chiodo, Nicolas Burdisso ha subito indossata la giacca da dirigente ... «È vero, fui contattato da Pallotta prima della cessione del club per diventare il nuovo direttore ...Burdisso non dimentica la Roma Il direttore sportivo del Boca Juniors, in un’intervista a TMW, è tornato, tra passato e futuro, su varie tematiche legate al club giallorosso, tra cui un suo mancato co ...