Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di sabato 26 dicembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a seguito di un recente pronunciamento ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 dicembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e: alla base molto spesso la liquidazione deiemessi a partire da luglio. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli.: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso deiemessi a partire da luglioa tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a seguito di un recente pronunciamento ...

zazoomblog : Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare ecco la spiegazione - #Buoni #fruttiferi #postali #serie - zazoomblog : Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso la guida - #Buoni #fruttiferi #postali #Poste - RolandVDMerry : A chi cerca un'idea regalo, pratica e originale per i propri cari in queste giornate di festa, consiglio i buoni fr… - moneypuntoit : ?? Buoni fruttiferi postali per minori: cosa sono e quanto rendono ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni fruttiferi Gli inadempimenti di Poste alle decisioni dell’Abf sui buoni fruttiferi viaggiano verso quota 1000 Il Sole 24 ORE Gli inadempimenti di Poste alle decisioni dell’Abf sui buoni fruttiferi viaggiano verso quota 1000

Ad oggi ufficialmente gli inadempimenti di Poste Italiane alle pronunce dell’Arbitro bancario finanziario sono 133, solo considerando quelle già pubblicate sul sito dell’Abf nel corso del 2020, di cui ...

'Ndrangheta: sequestrati beni per 400mila euro a condannato

Beni per circa 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a carico di Francesco Arena, ritenuto elemento di spicco della potente cosca di 'ndrangheta degli Arena di Isola di Capo Ri ...

Ad oggi ufficialmente gli inadempimenti di Poste Italiane alle pronunce dell’Arbitro bancario finanziario sono 133, solo considerando quelle già pubblicate sul sito dell’Abf nel corso del 2020, di cui ...Beni per circa 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a carico di Francesco Arena, ritenuto elemento di spicco della potente cosca di 'ndrangheta degli Arena di Isola di Capo Ri ...