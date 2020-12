"Buon Natale a Lotito & Friends”: il video del presidente della Lazio scatena i social (Di sabato 26 dicembre 2020) Un Buon Natale che ha fatto il giro dei social quello di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, con look invernale composto da giacca marrone extralarge e lunga sciarpa al collo, è stato ripreso in una breve clip amatoriale in cui fa gli auguri a tutti i tifosi. “Cari amici, un augurio affettuoso a tutti i Lotito e Friends che sono sempre stati vicini alla Lazio, vicini alla presidenza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, il Santo Natale porti a tutti la forza di combattere e soprattutto avere un prospettiva futura in forza di quelli che sono i colori biancocelesti e quei valori cui siamo legati dal punto di vista umano”, dice il presidente laziale. Le immagini ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Unche ha fatto il giro deiquello di Claudio. Il, con look invernale composto da giacca marrone extralarge e lunga sciarpa al collo, è stato ripreso in una breve clip amatoriale in cui fa gli auguri a tutti i tifosi. “Cari amici, un augurio affettuoso a tutti iche sono sempre stati vicini alla, vicini alla presidenza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, il Santoporti a tutti la forza di combattere e soprattutto avere un prospettiva futura in forza di quelli che sono i colori biancocelesti e quei valori cui siamo legati dal punto di vista umano”, dice illaziale. Le immagini ...

