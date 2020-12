Brescia | Parla mister Dionigi | Fiducia di Cellino importante (Di sabato 26 dicembre 2020) mister Dionigi ha Parlato alla vigilia della sfida con l’Empoli. “La Fiducia di Cellino è importante” dice il tecnico delle rondinelle. Domani al Rigamonti arriva l’Empoli, che tallona la Salernitana capolista della serie BKT. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle in conferenza stampa. Si Parla della squadra, ma il pensiero va anche al Presidente L'articolo Brescia Parla mister Dionigi Fiducia di Cellino importante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020)hato alla vigilia della sfida con l’Empoli. “Ladi” dice il tecnico delle rondinelle. Domani al Rigamonti arriva l’Empoli, che tallona la Salernitana capolista della serie BKT. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle in conferenza stampa. Sidella squadra, ma il pensiero va anche al Presidente L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.

Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle in conferenza stampa. Si parla della squadra, ma il pensiero va anche al Presidente Cellino, che lo ha voluto per dare una scossa all’ambiente, subentrando ...

Brescia, Dionigi: “Ci aspettano due partite importanti”

Mister Dionigi ha parlato alla vigilia della sfida con l’Empoli. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle in conferenza stampa: “Spero col tempo di potermi guadagnare la fiducia di un grande ...

