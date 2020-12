Brescia-Empoli in tv | canale | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ilsi prepara ad affrontare l’nella quindicesima giornata di, match in programma allo stadio Mario Rigamonti. I lombardi sono decimi in classifica con 18 punti, frutto di 4 successi, 6 pareggi e 4 k.o, i toscani si trovano al 2° posto a quota 27 punti ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dalla Salernitana. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18 di domenica 27 dicembre; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

PEFIORENTINA : Venezia v Salernitana Stadio Luigi Penzo Frosinone v Pordenone Stadio Benito Stirpe 17.00 Brescia v Empoli Stadio… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Brescia-Empoli, il pregara di mister Dionisi #empolifc - BresciaOfficial : Ecco i convocati di Mister Dionigi per la sfida contro l'Empoli. ???? ? - TuttoRadio : RT @EmpoliCalcio: 'Domani ci attende una sfida molto difficile contro una squadra forte; dovremo ripetere quanto fatto fino ad oggi, prova… - EmpoliCalcio : 'Domani ci attende una sfida molto difficile contro una squadra forte; dovremo ripetere quanto fatto fino ad oggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Empoli

In vista della sfida di domani contro il Brescia, il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato: “A oggi non c’è rammarico per i punti persi – riporta empolichannel.it -. Prendo tanto dall’ulti ...LECCE – La Serie B non si ferma a scende in campo anche dopo le festività natalizie. Domani i Cadetti saranno infatti impegnati nella 15ª giornata di campionato che sarà aperta dall’anticipo delle ore ...