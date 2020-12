Botte di Natale al campo nomadi | rissa sedata da carabinieri e polizia

(Di sabato 26 dicembre 2020) C'è voluto l'intervento di pattuglie di, nella serata di, per mettere fine ad unache ha coinvolto alcuni residenti di unlungo la Castellana, a Treviso.

AlessioViscardi : A #Ercolano poche ore prima della maxirissa di Natale c'era stata un'altra rissa, con tanto di vigili che hanno spa… - 7925Alex : @JPeppp Cioè anche a Natale si fa a botte??? Ma non hanno un cazzo da fare??? - Vitellozzo : @davidebalzola @ultimenotizie Botte di Natale - lukepazz : @SaracomemeSara Buondì Sara Ti dico solo che stanotte, la Notte di Natale, ho sognato che stavo protestando in mezz… - Giusepp51492162 : @MichelaMeloni1 Buon Natale dal 'Giustiziere della botte'?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Botte Natale

TrevisoToday

"Questo è il peggior Natale della mia vita". Lo ha detto in un lungo video ... se ti vedo per strada mi ammazzi di botte'". Furlan ha precisato che i City Angels sono un'associazione apolitica e ...Era tornato a vivere con i genitori dopo aver perso il lavoro, ma questa decisione sarà la sua rovina per circa 4 mesi.