Bologna, 94enne chiama i carabinieri per brindare al Natale: 'Sono solo' (Di sabato 26 dicembre 2020) (LaPresse) 'Buongiorno, ho 94 anni e Sono solo in casa. Non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) (LaPresse) 'Buongiorno, ho 94 anni ein casa. Non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare il brindisi di. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti ...

bobdvc : RT @ilmessaggeroit: Bologna, 94enne chiama i Carabinieri per un brindisi di #Natale: «Sono solo in casa» - LilianaSignore : L'anziano 94enne di Bologna, tra due carabinieri accorsi per fare un brindisi in compagnia... La telecamera ci most… - infoitinterno : Bologna, 94enne solo a casa chiama i carabinieri per fare un brindisi - karinaasecas : Nonno Fiorenzo 94 anni chiama i carabinieri per no passare il Natale da solo ???? - infoitinterno : Bologna, 94enne solo chiama i carabinieri per un brindisi in compagnia [VIDEO] -