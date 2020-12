Bollettino dell’Asl: il numero di guariti supera quello dei positivi ma ci sono ancora tre decessi (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bollettino dell‘Asl di Benevento relativo al giorno di Santo Stefano: quest’oggi sono stati effettuati 74 tamponi e di questi risultano positivi solo 6, tutti asintomatici. I guariti sono 23 ma ci sono da registrare altre tre decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –dell‘Asl di Benevento relativo al giorno di Santo Stefano: quest’oggistati effettuati 74 tamponi e di questi risultanosolo 6, tutti asintomatici. I23 ma cida registrare altre tre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Covid, altri 6 morti e 289 test positivi in provincia di Bolzano: il bollettino odierno dell'Asl segnala 102 contagi rile… - an12frnc : RT @TgrAltoAdige: Covid, altri 6 morti e 289 test positivi in provincia di Bolzano: il bollettino odierno dell'Asl segnala 102 contagi rile… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Covid, altri 6 morti e 289 test positivi in provincia di Bolzano: il bollettino odierno dell'Asl segnala 102 contagi rile… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino dell’Asl Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera