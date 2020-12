Bollettino della Regione | lieve aumento percentuale dei contagiati | otto i decessi

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Leggero incremento nelladeiinseriti nelodierno dell’Unità di CrisiCampania. Rispetto al 6% di ieri, oggi si passa ad unapoco più alta dell‘8%, frutto dei 539 positivi emersi sui 6448 tamponi effettuati. Sono 8 icomunicati, di cui sette relativi alle ultime 48 ore, uno registrato nei giorni scorsi. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 539 di cui: Asintomatici: 489 Sintomatici: 50Tamponi del giorno: 6.448 Totale positivi: 185.821 Totale tamponi: 1.989.495 ?Deceduti: 8 (*) Totale deceduti: 2.678 Guariti: 515 Totale guariti: 102.570 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.174 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Nel giorno di Santo Stefano in Italia sono stati accertati 10.407 nuovi casi di coronavirus, frutto di un numero di tamponi processati molto più basso rispetto ai giorni precedenti: 81.285.