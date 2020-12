Bollettino del San Pio: 21 positività, nove rappresentano nuovi casi (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 239 tamponi, dei quali nr. 21 risultati positivi. Dei ventuno positivi, nr. 9 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 12 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 239 tamponi, dei quali nr. 21 risultati positivi. Dei ventuno positivi, nr. 9, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 12 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

