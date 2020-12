Bollettino Coronavirus: i numeri ed i dati di oggi, 26 dicembre 2020 (Di sabato 26 dicembre 2020) Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i numeri di giornata per quanto riguarda l’espandersi del contagio da Coronavirus nella giornata di Santo Stefano. Coronavirus (web source)I numeri dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sono stati aggiornati dal Ministero della Salute e la Protezione Civile poche ore fa. Ecco quindi che si vanno a scoprire i vari dati statistici messi a confronti con quelli delle giornate scorse. Si sono registrati a tal proposito oltre 10 mila casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, su un numero molto alto di tamponi effettuati, ben 81.285. Leggi qui —> Vaccino Covid: domani le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Il tasso di positività si attesta in ... Leggi su kronic (Di sabato 26 dicembre 2020) Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti idi giornata per quanto riguarda l’espandersi del contagio danella giornata di Santo Stefano.(web source)Idell’emergenza sanitaria dasono stati aggiornati dal Ministero della Salute e la Protezione Civile poche ore fa. Ecco quindi che si vanno a scoprire i varistatistici messi a confronti con quelli delle giornate scorse. Si sono registrati a tal proposito oltre 10 mila casi dinelle ultime 24 ore, su un numero molto alto di tamponi effettuati, ben 81.285. Leggi qui —> Vaccino Covid: domani le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Il tasso di positività si attesta in ...

