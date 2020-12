Bollettino Coronavirus del 26 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 dicembre 2020) In data 26l’incremento nazionale dei casi, su cui pesa il solito forte calo dei test nei giorni festivi, è +0,51% (ieri +0,94%) con 2.038.759 contagiati totali, 1.386.751 dimissioni/guarigioni (+9.089) e 71.620 deceduti (+261); 580.941 infezioni in corso (+1.055). Elaborati 81.285 tamponi totali (ieri 152.334) con 34.748 casi testati (ieri 66.707); 10.407 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,80% (ieri 12,49% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 29,94% (ieri 28,53% – target 3%). Ricoverati con sintomi -98 (23.304); terapie intensive -21 (2.563) con 135 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.523; Emilia Romagna 1.756; Lombardia 1.606; Lazio 1.123; Puglia 544; Campania 539; Piemonte 417. In Lombardia curva +0,34% (ieri +0,56%) con 15.337 tamponi totali (ieri 27.942) e 5.996 nuovi casi testati (ieri ...