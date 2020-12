Bollettino 26 dicembre

(Di sabato 26 dicembre 2020) - Nel primo grafico il totale dei casi positivi, dei deceduti e dei guariti e nel secondo i pazienti positivi in isolamento, quelli ricoverati ed quelli in terapia intensiva. I dati di riferimento ...

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il furgone con le prime 9.750 dosi di vaccino. Diretta - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Il vaccino è in Italia, somministrate domani le prime dosi. LIVE - SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - IlMisantropo : Covid-19, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 casi - bizcommunityit : Covid Toscana, il bollettino coronavirus del 26 dicembre: 402 casi e 22 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino dicembre

EMPOLI. Nessuna tragua di Natale per il Covid che anche nell'Empolese Valdelsa non ha fatto mancare la sua sgradita presenza nel corso degli ultimi giorni. Relativamente alle ultime 24 ore sono stati ...A perdere la vita una signora che era ospitata in una struttura di Cantalice. E' quanto emerge dal bollettino sanitario del 26 dicembre. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (9), ...