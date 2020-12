Bimbo di 3 anni contrae il Covid e ha un ictus: vivo per miracolo (Di sabato 26 dicembre 2020) . Operato d’urgenza per colpa di un ictus Un ictus ha colpito un Bimbo di 3 anni che aveva contratto precedentemente il Covid-19. Colt Parris ha subìto un intervento d’urgenza per via di un ictus che a detta dei medici sarebbe conseguito L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) . Operato d’urgenza per colpa di unUnha colpito undi 3che aveva contratto precedentemente il-19. Colt Parris ha subìto un intervento d’urgenza per via di unche a detta dei medici sarebbe conseguito L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

photonmessage : Ho scovato questi fogli che erano di mio papà quando aveva 10-11 anni. Non so se mi affascina di più la cura del di… - LatinaQTW : Aprilia, incidente sul gol kart: grave un bimbo di 11 anni. Indagano i carabinieri - RadioItaliaIRIB : Francia shock: bimbo di 11 anni resta per 2 settimane accanto al cadavere della madre - massimos1965 : Bimbo di 3 anni colpito da un ictus a causa del Covid: «Vivo per miracolo» - culture_more : RT @MaurilioVitto: Per chiunque volesse farsi un'idea di come potesse essere Maria, ecco un'immagine altamente probabile. È una foto dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni Colpito dal Covid a 8 anni. "Il mio bimbo salvo grazie al Sant'Orsola" il Resto del Carlino Aprilia, incidente sul gol kart: grave un bimbo di 11 anni. Indagano i carabinieri

I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 23 dicembre. Il piccolo è finito fuori pista ma le barriere di protezione non hanno funzionato come avrebbero dovuto procurandogli gravi conseguenze ...

Bimbo malato inventa il draghetto antidiabete

Fantasia, gratitudine e solidarietà per reagire alla malattia. Dalla diagnosi di diabete di tipo 1 a un libro pensato come ringraziamento... Scopri di più ...

I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 23 dicembre. Il piccolo è finito fuori pista ma le barriere di protezione non hanno funzionato come avrebbero dovuto procurandogli gravi conseguenze ...Fantasia, gratitudine e solidarietà per reagire alla malattia. Dalla diagnosi di diabete di tipo 1 a un libro pensato come ringraziamento... Scopri di più ...