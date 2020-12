“Bevete vino, gli astemi non vengono in Paradiso”: singolare omelia del prete di Piacenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Un’omelia scherzosa, meglio premetterlo di questi tempi, ma non per questo meno autentica quella del prete che ha consigliato ai fedeli di bere vino. Dopo aver visto questo prodotto al centro di improbabili test Covid, insieme alla Coca Cola come abbiamo osservato negli ultimi tempi anche sulle nostre pagine, vogliamo ritagliarci un momento di leggerezza con questa parentesi decisamente singolare. E, probabilmente, dopo un 2020 così intenso e ricco di avversità, forse un sorriso di questo tipo fa bene a tutti. L’omelia del prete che consiglia di bere vino Il video con il prete che consiglia a tutti di vere vino in occasione della sua omelia ci arriva direttamente da Piacenza. Trovate la versione ... Leggi su bufale (Di sabato 26 dicembre 2020) Un’scherzosa, meglio premetterlo di questi tempi, ma non per questo meno autentica quella delche ha consigliato ai fedeli di bere. Dopo aver visto questo prodotto al centro di improbabili test Covid, insieme alla Coca Cola come abbiamo osservato negli ultimi tempi anche sulle nostre pagine, vogliamo ritagliarci un momento di leggerezza con questa parentesi decisamente. E, probabilmente, dopo un 2020 così intenso e ricco di avversità, forse un sorriso di questo tipo fa bene a tutti. L’delche consiglia di bereIl video con ilche consiglia a tutti di verein occasione della suaci arriva direttamente da. Trovate la versione ...

HuffPostItalia : L'omelia di Don Pietro a Natale: 'Bevete vino perché gli astemi non vanno in paradiso' (VIDEO) - repubblica : L'omelia ironica del sacerdote stupisce tutti: 'Gli astemi non vanno in paradiso' - INRadionews : ?? Natale, L’omelia di Don Pietro Cesena diventa virale: “Bevete vino” “Bevete vino, non c’è spazio in paradiso per… - Rog_2 : RT @BiondoNik: Il secondo regalo di Natale più bello. 'Gli astemi non vanno in Paradiso'. - albertoferrac : Finalmente una buona notizia, visto che il paradiso deve essere un posto terribilmente noioso. -